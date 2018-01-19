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﻿港失業率2.9% 創20年新低

2018-01-19 列印
■最新失業率為百分之二點九。
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　　政府統計處昨天公佈，失業率由去年九月至十一月的百分之三，下降至去年十月至十二月的百分之二點九，為近二十年以來首次低於百分之三；就業不足率亦連續第六個月維持於百分之一點一的水平。

　　羅致光表示，最新的總就業人數及勞動人口於維持可觀的按年升幅，主要由於香港經濟持續增長，全球經濟大致向好，令外部需求保持強勁，加上內部需求亦穩健增長，但勞工市場短期內將偏緊，當局會繼續密切留意外圍各項不明朗因素，以及本地勞工市場的發展。

地產及工程業跌幅顯著

　　他續指，多個主要經濟行業的失業率與上期比較均有所下跌，以地產業及地基及上蓋工程業的跌幅較為顯著，零售業、金融業、專業及商用服務業受惠於過去一年商業活動復甦，失業情況有明顯改善。

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