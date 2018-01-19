  • 2018年1月19日 星期五
  • 18º
  • 88%
熱門： 萬寧羅老太墨魚丸野豬荷官

日報新聞 > 港聞

﻿崔世安染甲流 休假五天

2018-01-19 列印
Previous Next

　　連澳門特首崔世安（圖）也中招了！澳門政府昨天宣佈，澳門特首崔世安確診患上甲型流感，由本周二開始休假五天。

　　澳門新聞局昨天指出，崔世安經醫生診斷後，確診感染甲型流感，並出現一般流感症狀，需遵照醫生的囑咐，留在家中隔離及休息五天至本周六。休假期間，其職務將由行政法務司司長陳海帆代理。

　　澳門衛生局局長李展潤表示，崔世安因對疫苗敏感，染病前沒有接種流感針，經休息後其病情已好轉。澳門衞生局又呼籲長者、小童、孕婦及長期病患等高危人士，應該盡早接種疫苗，又呼籲民眾如有不適應求診及在家休息。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd