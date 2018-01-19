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﻿美股中段跌78點

2018-01-19 列印
　　美國周四股市中段偏軟，杜指報二六○三七點，跌七十八點；納指報七二八九點，跌八點。滙控美國預託證券價格見八十六點四港元，跌零點九五港元；騰訊見四百四十七點一八港元，跌零點六二港元。紐約期金報每盎司一千三百二十九點三美元，跌九點九美元；紐約期油報每桶六十三點五一美元，跌零點四六美元。
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