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﻿頭顱內臟棄山邊 野豬遭碎屍身軀失蹤

2018-01-19 列印
■野豬頭顱及內臟被棄於山邊。
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        沙田發生殘酷肢解案！有行山人士昨傍晚路經沙田隆亨邨後山時，在山坡發現一個野豬頭及一袋疑為內臟物體報警。警員接報到場未有發現野豬身軀，調查後案件暫列動物屍體發現。有野豬關注組人員到場了解後，不排除有人捕捉野豬後，將之殺害及取去身軀作野味食用。

        昨傍晚六時許，有行山人士路經隆亨邨後山時，發現山邊有一個野豬頭及一袋疑為野豬內臟物體，恐有人虐畜及殘殺動物報警。警員及愛協人員事後到場調查，現場沒發現野豬身軀，案件暫列動物屍體發現，並檢走有關證物調查。

　　發現肢解野豬案後，有野豬關注組人員一度到場了解，他們相信被殺為一隻成年野豬，豬頸有多處被刀斬的傷痕，不排除有人捉得野豬後將其虐殺，然後拿走身軀作野味享用，並將豬頭及內臟遺下。

　　他們說，過去一個月附近山頭連此宗在內共有四宗野豬死亡報告。
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