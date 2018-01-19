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﻿澳門賭場劫案 司警拘兩男

2018-01-19 列印
　　澳門永利賭場本周二發生的近億元籌碼搶劫案，時隔三日終有突破性發展。消息指，澳門司警已拘捕兩名澳門籍男子，懷疑與案有關，今日早上十時將公佈有關詳情。

　　事發本周二清晨，永利賭場一名男莊荷疑趁賭場內人流稀少，掃走珠盤內多個一百萬港元籌碼，總值四千七百八十九萬元，裝進一個事先預備好的環保袋後逃之夭夭。

　　消息指賊人疑早有預謀，不排除有更多人涉案。該名男莊荷的妻子同為永利賭場莊荷，事後已被司警帶走問話。
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