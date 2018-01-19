﻿研究優質睡眠奧秘 尋找甜夢商機

人生有幾乎三分一時間睡覺，若活到八十歲，即約有二十七年時間在牀上度過。有本地研發中心展開首個針對港人的「睡眠熱濕微環境舒適性測試系統」，找出睡覺最理想的溫度和濕度水平。研究獲本地集團青睞，加入下個研發階段，著手將研究成果化為「酣睡」商品。記者：鍾嘉文 攝影：鍾嘉文／受訪者提供照片



研究在特設的溫濕度可調控「睡房」內進行，其中睡牀又細分成三個接觸頭部、身體和雙腳的獨立區域，「微環境」的溫濕度同樣可以控制，配合溫濕傳導性隱定的寢具，研究人員就能模擬各種睡眠環境進行測試。研究對象在「試瞓」或「過夜」前會先在頭、眼及下巴位置貼上感應器量度腦電波、眼動電波及肌電波，以判斷其睡眠層次及所需時間，從而評估其睡眠質素；連同環境溫濕度數據分析，研究得出就睡眠而言最理想的環境溫濕度範圍。



室溫濕度有影響



香港紡織及成衣研發中心總監（業務拓展）陳慧欣表示，故中心在約三年前開始構思計劃，由從事研究汽車、空間環境設計等層面多年的日本信洲大學引入技術，更破格地應用於睡眠方面，開展首個針對香港市場的睡眠環境溫濕度研究。 陳慧欣指，研究年輕男性為主要測試對象，以排除女性生理周期、中年失眠等已知因素；項目在港日兩地進行逾二百次測試，從物理、生理及心理三種因素影響睡眠：「但主要都係受微環境個溫濕度影響。」她解釋，人有體內核心溫度和皮膚表面溫度，當兩者差距太遠，身體會出現排汗等徵狀，太凍太熱都會睡不好；「唔係話你冚咗張被成晚就會同一個溫度，你個人嘅溫度會高高低低，一度內個感覺可以好唔同。」香港氣候多變，恆溫時亦要考慮濕度問題：「除咗溫度本身，濕度都會影響你感覺嗰個溫度嘅改變，所以呢兩樣嘢好緊要。」



所謂「微環境」是指人體、被鋪和牀褥之間的空間。有人可能會提出疑問：都市人都會使用冷暖氣設備，睡房冬暖夏涼，微環境又何來重要？陳慧欣以微氣候對區內環境影響作類比，指出睡覺時跟平日生活相比，「活動範圍」就由整間睡房收窄至被窩，著手微環境設計，利用牀上用品調節溫濕度，效果顯著之餘，更符合環境效益；「瞓覺你唔會走嚟走去，控制到呢度（微環境）嘅話，其實你室內環境相對地可以好穩定，雖然兩個環境會有互動，但只係好細嘅因素，控制到呢度就唔駛控制出面。」



成果有助研發寢具



項目在去年舉行的第四十五屆「日內瓦國際發明展」上勇奪金獎，雅蘭集團有限公司營業及市場部副總監沈佩佩提到，現時業界依賴物料供應商提供的資料選擇合適物料製造產品；但她稱，這個項目以人體為測試對象，得出的結果相信會更為精確，「現在講緊大數據，我哋都希望數據化，然後再做一啲好嘅產品畀顧客。沈佩佩透露，雅蘭將參與第二階段研究，並跟海外物料供應商合作，在香港興建最新「虛擬睡房」作為測試場地，內部裝潢會較精美，更貼近日普通睡房設計；亦計劃邀請女性參與測試，以研發出滿足不同需要的牀具。