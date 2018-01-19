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﻿「三紙兩膠」政策惹爭議環團促擴大可回收物

2018-01-19 列印
■環保團體昨日向環境局局長黃錦星請願，要求當局擴大回收其他有用物料。
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　　因應內地收緊回收物進口政策，港府宣佈的「三紙兩膠」新回收政策惹起爭議。有環保團體昨日向環境局局長黃錦星請願，要求當局擴大回收其他有用物料。

　　環境局局長黃錦星昨日到訪荃灣區議會，環保觸覺趁機到場請願，直指政府早前提出的「三紙兩膠」政策存在漏洞，只呼籲市民集中回收紙皮、報紙、辦公室用紙，以及飲品及個人護理產品膠樽等一、二號塑膠，但沒有說明如何處理三至七號塑膠、廁紙筒及一般紙盒等，或令其他有用回收物料會被送往堆填區。團體要求政府擴大廢紙及塑膠的回收渠道、統籌所有種類的塑膠回收，並改革三色回收桶的設計，於回收源頭進行更清晰的分類，改善回收政策。

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