﻿﻿內地環保稅大增﻿ ﻿港資廠爆結業潮﻿

內地今年起取消排污費，轉收環保稅。有商會坦言，過往每年要交超過十萬元（人民幣，下同）排污費的電鍍、漂染等廠家，預計未來還要多付稅項，甚至有負刑責的風險。有珠寶製造商指，除了繳付環保稅，廠家長遠須領取不同國際認證，以表明排污設備符合要求，其生產及行政成本亦隨之增加三至五成，去年近半細工場已因無力轉型而結業。



環保稅於今年一月一日正式實行，取代徵收近四十年的排污費，也是內地政府第一次對企業排放行稅制，預計每年徵收規模達到五百億元。廣東省大氣污染物每污染當量徵收，由排污費時代的一點二元，升至一點八元，水污染由一點四元，升至二點八元。港商直指在稅制風行下，經營愈來愈難。



廠商會東莞代表處行政主任曾理形容，環保稅是排污費的升級版，排污費由地方自決能否減免，甚至可以不收，不少廠商因而受惠，有經營建築材料的港商，早幾年被廣西政府邀請設廠，當時明言可以豁免排污費，惟現時轉為全國性稅項時，則要全部交足，公司營運成本因而上漲，並預計新稅制下需愈交愈多。



升級版排污費 無法豁免



收稅只是環保政策的其中一步，曾理說，以往收排污費時，港商只要申報排放了多少噸水，然後定時交費，但現時還要在申報前，每次花費數千元，聘請專人檢查水中有甚麼雜質、工業廢料等，才能完成申報。但最令港商害怕的，是要負上刑事責任。香港工業總會主席郭振華亦坦言，港商因新稅制要負上更大責任，若下屬知情不報，或做事馬虎，將成為老闆一大難題。



申報不清 隨時負刑責



香港珠寶製造業廠商會榮譽主席沈運龍指，環保稅涉及排污費用及添設相關設備的直接成本外，背後亦包含了多項隱藏的行政成本，如領取不同國際認證，以表明排污設備符合環保要求，生產成本也因而上漲三至五成，致近年番禺、順德、深圳區內逾半小型工場因環保政策及經營困難而停產，結業情況於去年冬季尤其嚴重。



內地增設環保稅令港商的經營情況雪上加霜，佘繼泉坦言不少低技術廠家已轉行或退休，甚至如同他一樣，轉型電商顧問及網上平台採購生意，「廠家有一個優勢，我們有原來的客戶網絡、工貿生產經驗，可助其他港商把產品銷售到其他地區。」



金藝聖誕禮品廠董事總經理陳德華表示，內地經營成本持續上漲，工資愈加愈高，環保要求愈來愈多，而競爭甚大，本港廠商經營困難重重，惟港商不能隨意加價，以免生意大減，不少人也因此心灰意冷，轉而投資利潤更高的地產項目，「好多在內地做廠的朋友，已經賣了在內地的產業，回港買樓。」



