﻿﻿記載1874年風災歷史﻿ ﻿團體促保育雞籠環墳場﻿

位於港島南區的華富邨即將重建，這條老屋邨有不少傳說，曾有市民聲稱目睹UFO飛碟，但最聳人聽聞的傳說，莫過於前身為亂葬崗及雞籠環墳場的華富邨鬧出不少鬼故，現在沒多少人信以為真，但在華富邨與港島射箭會間一處山地仍隱藏不少散落的墓碑，是一百多年前甲戌風災死難者的安葬之地。有廢墟保育者認為上址記載了香港一段重要歷史，正搜集墓碑資料，希望游說政府部門保育，留住歷史。



雞籠環墳場是正名，但一般人稱之為雞籠灣墳場，墳場早於一八七四年使用，前港督軒尼詩與時任東華主席招雨田合作，安葬一八七四年九月造成逾二千人死亡的甲戌風災的死者骸骨，稱之為「遭風義塚」，甲戌風災是香港有紀錄至今死亡人數第三高的風災。到二十世紀初多次擴建，直至一九五九年將骨塚墓穴遷到和合石，雞籠環墳場才停用。



風災奪逾2000命



薄扶林道有一間面向啟歷學校的花店，沿着店旁窄小巷拾步而上，走過小徑後眼界漸開，像梯田般的山坡呈現眼前。據悉，「梯田」是六十年代逃難來港的內地人，用墳場遺留下的墓碑搭建地基而成，他們將墓碑打橫碑文朝下，以多塊疊起推砌而成，沒有使用水泥或其他黏合劑，徒手就可翻起墓碑，閱讀碑上資料，一般刻有籍貫、名字及編號。大多墓碑闊約呎許，長約兩至三呎，厚約半掌左右。



踏上一處由墓碑堆砌的地基與其他地方不同，可見懷舊彩色瓷磚，四周還留有石油氣罐、舊式毛娃娃及蹲廁等生活痕跡，依稀看到當時寮屋區的格局。積極推動廢墟攝影及保育的Sing Chan指着其中一塊文字可讀的墓碑，講述如何發現這個地方，待記者拍攝完就主動把墓碑文字朝下放好。他解釋，碑文朝下會保留得較佳，所以遇到被翻開的墓碑會盡量將其翻轉放好。



提起最深刻的發現，Sing一馬當先走至另一邊，指有一個碑上刻有「日本人」及「女無名氏」，認為代表風災及鼠疫的受害者不止華人，還有外國人，而有關的歷史文物保留不多，更遑論「活生生」可觸摸感受的。看到記者一臉茫然不知焦點放在哪裏，他拿出水樽朝一塊石碑慢慢倒水，隨着水流過碑文的蝕刻，碑上資料似慢慢浮現。他解釋，偶然發現用水可幫助閱讀碑文後，就會帶支大水樽探秘考察。



冀石碑可原址保留



掃開黏在手上的蛛網，望着廢墟無異的環境，如何保育？Sing表示，起初開相展，近年會舉辦側重歷史的導賞團及攝影為主的廢墟攝影班，最近成立了荒凝止息工作室這個非政府組織，方便向學校及團體推廣廢墟保育。他希望可以原址保留十數塊有代表性的石碑，或以小型資料館的形式保留這段歷史，正在搜尋更多資料以游說政府。



