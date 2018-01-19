﻿﻿美少女忘我揮桿﻿ ﻿力爭高球Number One﻿

所謂「念念不忘，必有迴響」，此話用來形容香港職業高爾夫球手陳芷澄（Tiffany）的努力最貼切不過。Tiffany是本港首位躋身世界最高水平的女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的香港球手，曾於多場公開賽事奪魁，去年更代表香港到奧運出賽，成為本地高球界的一顆新星。她坦言：「當然我都想做世界第一，但要慢慢培訓，只爭在是幾時。」記者：賴霈瑜 攝影：郭顯熙/公關公司提供



現年二十四歲的Tiffany揮桿時英姿颯爽，陽光曬在她小麥色的肌膚上充滿活力，除在高球場上的彪炳成績外，學業上她也榜上有名，曾取得獎學金入讀美國南加州大學的傳播學系，去年畢業後便轉為職業球手，可謂文武雙全。她在港的日子，會在粉嶺哥爾夫球會練球。



Tiffany談到自己打高球給她的最大得着：「唔去諗失敗嘅事，好似打Golf一樣，過咗就唔可以再想，要放手，努力做下一件要做嘅事。」她就讀大學期間參與校內的高球隊，每天在學業與高球練習中取得平衡，最終憑著努力，在一四年的「世界大學生高爾夫球錦標賽」中勇奪冠軍。她說，這場比賽對她「意義既大，亦是殊榮」。



Tiffany打了一關又一關，除了天份外，她坦言自己也花了很多時間和努力才有今天的成績。「琴學兩個月就放棄，學小提琴，因為唔鍾意練琴，學咗一年考到三級後就無學。」她笑言，面對其他興趣而言，高球才是她最喜歡的運動，自六歲半拾起球桿開始，便用心打好每一個關卡，最終讓她在各個世界性比賽上取得佳績。



「最深刻係用業餘身份贏職業比賽。」Tiffany談起一六年出戰第二屆「香港女子高爾夫球公開賽」，摘下桂冠，為香港高球歷史寫下輝煌一頁，並因奪冠累計奧運積分成功達標，可於同年代表香港出戰里約熱內盧奧運會，成為首名打入奧運的香港高球手。



力保LPGA排名



被譽為世界最高水平的女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA），能夠打入排名實屬不易。然而，Tiffany去年十二月在賽事中以三百四十九桿，總成績單獨排第二位，成為本地首位取得LPGA全卡資格的本地女高球手，打下漂亮的一仗。



現今的年輕人傾向為所愛的事物去追夢，對於未來高球生涯的願景，Tiffany直言想做世界第一，但深明要慢慢接受培訓，待心智再成熟些，指現在中國的高球手馮珊珊已做到，她相信自己也能做到，只是時機未到而己。她為自己訂下目標，希望今年可維持LPGA排名首四十名的成績。



