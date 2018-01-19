﻿﻿首位華人齒科法醫﻿ ﻿助無數亡者沉冤得雪﻿

中國傳統對死亡又敬又畏，但最悲慘莫過於死無全屍。全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，與屍體打了近三十年交道，復原腐屍容貌，助無數面目全非的亡者沉冤得雪。歷盡生靈塗炭災難的他，縱然面對恐怖死狀，仍不忘自身使命，「讓生者得到安慰，讓死者得到尊嚴」。



自稱「牙佬」的梁家駒，是百年殯儀業老字號「梁津煥記」的第五代繼承人，自幼便近距離接觸死亡，為死者穿壽衣、蓋壽被。至今則是香港齒科法醫小組顧問醫生，為「無主孤魂」們發聲。但意外地，梁家駒身上沒半點陰沉氣息，臉上卻總掛着陽光笑容：「因為我一直都是在幫他們（死者）完成遺願，我以這份別具意義的工作為樂。」



唯一執着是尋根究柢



去年底，旺角一名十二歲女童疑遭親母殺害肢解，震驚全城，梁家駒卻已司空見慣，他唯一的執着便是尋根究柢，找出破案蛛絲馬跡，套用他曾客串的劇集《法證先鋒》系列中的經典對白：「一個人就算再聰明、再狡猾，他犯了案，就一定會留下線索和證據，人會說謊，但是證據不會。」



梁家駒曾參與多宗駭人聽聞的奇案，包括九九年Hello Kitty藏屍案，二十三歲女死者樊敏儀慘遭禁錮虐殺，復被肢解、烹屍，頭顱更被塞進Hello Kitty公仔內。雖然他指任何案件都要冷靜處理，但當他目睹死者的恐怖遺容時，亦深感難過。



為查出死者身份，他運用其「師公」齒科法醫Ron Fearnhead參與八二年「雨夜屠夫」林過雲案時，辨認四名被肢解女死者所使用的相片重疊法檢驗屍體，那是首宗以齒科法證檢驗為證據的案件，及後更促使成立「香港齒科法醫小組」。



難抵遺屬眼淚



前政務司司長陳方安生胞兄方曼生名下物業，亦在九九年時發現一副骸骨。梁家駒以同一方法檢驗，但當時所獲相片不多，幸好找到死者生前在醫院拍下的頭部X光片。他將頭顱漂白，調校至生前照片相同角度，拍下照片再作比對，才證實骸骨屬於模特兒彭楚盈。他指：「很多人以為齒科法醫只從口腔內抽取牙齒檢驗，其實要辨識頭骨形狀、大小、特徵等判斷死者身份」。



梁家駒亦曾參與南亞海嘯、峇里爆炸等大型災難鑑證工作。面對屍體處之泰然的他，卻抵不過死者家屬的眼淚。九一年維也納航空空難，一架由香港飛往歐洲的飛機在泰國北部邊境墜毀，包括四十多名港人死亡。當時仍是新丁的他，首次遇到屍橫遍野的大災難，無數遺體難以辨認，有家屬跪在他身旁，哭求代為「尋親」，令他難以釋懷。



假使一日，待他沉冤的遺體是自己親人，梁家駒一貫冷靜表示：「一切如常。人總有離別時候，我只希望以我的專業做盡本份，讓生者得到安慰，讓死者得到尊嚴。」他又娓娓說出其生死觀：「人是要在至愛在生時待他好，而非死後，這就無憾了。」



