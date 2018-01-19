﻿﻿地產經紀傳授﻿ ﻿獨立屋「僭規則」﻿

新任律政司司長鄭若驊及丈夫潘樂陶的兩間獨立屋被揭發僭建，《東周刊》記者早前放蛇發現，不少獨立屋業主喜好自行擴建空間，有經紀更以僭建地庫當成賣點。



記者早前佯裝內地客放蛇睇樓，地產經紀Alex帶記者參觀新開售的上水歌賦嶺別墅，更落力推銷該處的僭建物，「看！這就是在車房間出來的工人房。」記者乘機追問，他肆無忌憚高聲說：「當然係違規！但實際上好多人咁樣做。」



記者聲稱要與夫家父母同住，希望有較大生活空間，Alex即帶記者到獨立屋庭園拍心口說：「無問題！你看，只要在這裏加設一個玻璃屋頂，拆咗道門，庭園面積變晒房，地下房間即時大多一倍！」Alex又再落嘴頭指有客人挖地牢：「唔止庭園，佢諗住橫掂都掘，連客廳底都掘埋，仲大過一千九百呎！」換言之，僭建工程形同於地底多建一間屋的同等面積。



經紀：地牢最難捉



他說地牢「最難捉」，教路指屋宇署一般依賴高空瞰察巡視，「只要不是天台玻璃咁易影到相，一般地下小規模僭建物無投訴就唔會捉」，加上管理處通常不會隨便讓外人進入拍照，政府人員想入內蒐證都有難度。



工程承辦商黃景釗曾承接該屋苑一間獨立屋的僭建工程。他憶述屋主委託他興建地牢，他向屋主說：「犯法喎！」怎料對方堅持說：「最多咪釘契！我用來自住，唔怕釘契。」除了地下行宮外，地牢上蓋亦甚多搞作，「掘完地牢就叫我幫佢間屋裝防彈玻璃」，對方又要求在地牢上興建十噸重水池和在大廳安裝電梯。



本身是工程師的東區區議員王振星表示，一段施工程序由下而上興建，應先建地庫再建地面建築物，倒行逆施容易影響屋宇結構，「一般獨立屋的地基深度只為承托地面兩至三層高的建築物，通常只是半層至大半層的淺層地基。」他指出，如挖地庫須抽空泥土，應先造比地庫還要深的地基，「但地面建築物已建成，再加固地基就無乜可能。」



至於玻璃屋頂，王振星指這類屋頂依賴屋宇牆身提供承托力，會否有倒塌危機須視乎該屋的物料、重量及面積。「只要沒有向屋宇署入圖則申請改動或加建結構物就是僭建。」他批評，屋宇署目前依賴投訴跟進懷疑僭建個案，執法力度不足，署方應更主動巡查。



