政府早前在《財政預算案》中，宣佈向旅發局額外撥款一千二百萬元推出「本地特色旅遊活動先導計劃」，每個獲資助的項目最多可獲二百萬元資助，用作向旅客進行宣傳推廣、聘用合資格調查公司和香港執業會計師為活動進行調查及審核工作。有關申請會由旅發局成員、旅遊事務署代表、及不同界別專業人士組成的獨立評審委員會審批。
旅發局資助特色活動發展
政府早前在《財政預算案》中，宣佈向旅發局額外撥款一千二百萬元推出「本地特色旅遊活動先導計劃」，每個獲資助的項目最多可獲二百萬元資助，用作向旅客進行宣傳推廣、聘用合資格調查公司和香港執業會計師為活動進行調查及審核工作。有關申請會由旅發局成員、旅遊事務署代表、及不同界別專業人士組成的獨立評審委員會審批。
鷹君家族爭產爆「竊聽風雲」 羅老太揭菲傭無間道
鷹君集團已故創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君，入稟控告滙豐信託不依照其夫遺囑投資，披露遺產分配內容，疑引發爭產風波。事件再驚爆竊聽風雲，羅老太披露一名在她身邊十多年的菲傭疑是「無間道」，該菲傭一直偷錄她與家人...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
30萬善款只剩8000 「冰花男孩」捐款遭官員扣起
雲南昭通八歲男童王福滿，早前因為一張滿頭冰霜的上學照片而被稱為「冰花男孩」，各界非常關心並踴躍捐款，總金額已經超過三十萬元人民幣 （約三十六點五萬港元），不過王福滿在現場只收到五百元人民幣，引發網友質疑。當地官員解釋，捐款會用來幫助其他學童，王福滿亦會收到八千元人民幣。 內地傳媒報道，對於網友質疑「社會捐贈三十萬，冰花男孩只得五百」一事，雲南省魯甸縣教育局長陳富榮解釋，是想讓該區類似「冰花男孩」的學童都感受到關愛，並健康成長。陳榮富表示，在捐贈人沒有指定的情況下，善款會用來解決類似王福滿一樣的學童的困境。他認為，如果把三十萬都給了王福滿，不是捐贈者真正的目的，所以「以點帶面...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
第一夫人為前成員 北韓啦啦隊 美女武器
北韓去年核試，南北韓關係緊張，南北韓對話乎遙遙無期，直至近日出現逆轉，北韓領導人金正恩宣佈將派員參加冬奧，南北韓代表團初次會面，雙方關係開始緩和。而在這場「冬奧外交」中，北韓表示將派出樂團及啦啦隊參加平昌冬奧，引起各國聚焦冬奧會可否為兩韓關係進一步向好。一般人們更關心的，是北韓派出的美女歌手及啦啦隊成員會否再一次打動世界！ 北韓的「美女啦啦隊」過去被視為「形象大使」，此次前進平昌冬奧，被外界解讀為平壤方面發動的「魅力攻勢」，也讓世人有機會揭開北韓啦啦隊的神秘面紗。其實，北韓的女子樂團及啦啦隊早有盛名。北韓啦啦隊首次在國際賽事亮相時是在二○○二年的釜山亞運，而到目前為止，北韓...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家議價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接，美聯營業經理李佳明表示，將軍澳城中駅9座高層A室，面積650方呎，3房間隔，商議後減價23萬元，以975萬元易手，呎價15000元。原業主於12年斥資約609萬...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指穿三萬二創新高 港股成交增至近2000億
港股周三升穿07年日內高位，創歷史新高後，昨日再乘勝追擊，一舉升越三萬二千點水平。恒指午後雖曾倒跌，但低位有買盤追入，大市隨即反彈，中資金融撐起大市，恒指再創新高，收報32121點，升138點，成交進一步擴大至近2000億元，成交創兩年半新高。工行（1398）、建行（939）、平保（2318）和中行（3988）升幅由2.3%至3.2%，4股共推高恒指195點。港股氣勢如虹，有證券行預期在北水繼續流入推動下，恒指上望35000點。 港股受惠美股周三造好，恒指高開165點，最多曾升250點，高見32233點，惟見高位後觸發沽盤，午後曾倒插113點，見31869點低後位隨...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
哈化大難臨頭 超強蜂來襲
基斯甸普列錫早前獲選為美國去年最佳球員，豪言將來要成為世界最佳球員之一。這名十九歲超新星早前德甲建功替多蒙特絕殺賀芬咸，今晚聯賽獨腳戲傷瘉復出，勢如猛虎出柙領軍作客擊敗各賽事近三場不勝的哈化柏林，客勝可取。 （now 670台、有線61、201台周六凌晨3:30直播） 十九歲的普列錫已為「蜂軍」上陣七十八場，貢獻十一球和十四次助攻，乃目前歐洲球壇超新星。此子更早已是美國主力，早前當選國家隊一七年最佳球員，屬史上最年輕得主，更豪言要仿效偶像美斯成為世界最佳：「我的夢想是成為世界最佳，為此要不斷努力。」 19歲膺美足先生 早前第十七輪德甲，普列錫射入絕殺球率多蒙特主場2...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
無濾網設計 水龍捲吸塵王
水濾式吸塵機好處是可將吸入塵埃融於水中，並同時過濾廢氣。最近有德國品牌推出的吸塵機更棄用濾網（Filter）設計，以水龍捲效應分離微塵，更備有空氣淨化功能，辟除家居異味。文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛產品查...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
親子玩嘉年華 美魔媽李嘉欣 踎低影相O氹囝
47歲嘅最美港姐兼美魔女李嘉欣，近年偶爾出吓活動，等大家Update吓佢個靚樣外，其餘時間凍齡人妻都專心湊6歲寶貝仔許建彤（Jayden Max），將就讀男拔小一嘅小王子特訓成能文能武嘅小鐵人呢！日前...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子——天方夜譚
跟小朋友吃飯，她們都獨立生活，自己在外租房子住，房租還能應付，但一說到買樓，就像一項「不可能的任務」了。 香港樓價太貴，而且是愈來愈貴，只要有投地的消息，就會有中標樓房呎價創新高之說。如今一萬港幣一呎的樓稀鬆平常，兩萬三萬也不是天方夜譚。這樣的樓價，對於今天打一份工的年輕人來說，靠自己能力，要置業，卻是天方夜譚。 於是她們就要我說說當年買樓的事情。我說那是二十多年前的事情，香港的樓價從二三十萬開始，二百萬已經可以在半山、西半山買到不錯的單位。我這輩子買過兩次樓，一次四十多萬，住了五年，升值了。賣掉換第二個單位。那時候首期給兩成，供十萬元，銀行收月息一千元。跟香港人的收入相比...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
莫雷拉復出當家
莫雷拉停賽兩個賽馬日後，將於周日賽事復出，全日策騎九駒上陣，其中明星馬「當家精選」上仗衝擊跨季六連勝失敗，力拼之下僅負於「川河尊駒」跑第二，初嘗敗績，今仗列陣於四歲馬三冠系列的頭關香港經典一哩賽，莫雷...
2018-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6