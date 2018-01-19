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﻿旅發局資助特色活動發展

2018-01-19 列印
　　旅發局昨宣佈，即將推出「本地特色旅遊活動先導計劃」，以資助具本地特色，以及有潛質發展成具旅遊吸引力的項目，即日起至下月十四日開始接受公開申請。

　　政府早前在《財政預算案》中，宣佈向旅發局額外撥款一千二百萬元推出「本地特色旅遊活動先導計劃」，每個獲資助的項目最多可獲二百萬元資助，用作向旅客進行宣傳推廣、聘用合資格調查公司和香港執業會計師為活動進行調查及審核工作。有關申請會由旅發局成員、旅遊事務署代表、及不同界別專業人士組成的獨立評審委員會審批。

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