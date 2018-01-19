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﻿65%教師指校本管理增工作量

2018-01-19 列印
　　校本管理制度為今屆政府八大教育政策檢視項目之一。香港教育工作者聯會昨發表「教師對校本管理制度意見」調查，在受訪的二百三十四名中小學教師中，九成三認為校本管理制度運作暢順；亦有九成二認為制度給予學校更大的自主權。不過，六成半的受訪者卻認為校本管理制度會增加教師的行政工作，更有四成指制度反引致更多家長投訴。

　　教聯會主席黃錦良建議，教育局應加強支援學校，提供津貼予學校增聘人手，處理學校的行政工作，為有需要的學校提供各方面的專業意見。

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