﻿曠課呈報機制漏洞隱性虐兒難揭發

本港近日發生多宗虐兒案，其中五歲女童陳瑞臨（臨臨）疑遭父母虐殺，引起全城關注。有資深校長透露，社會上仍有很多家庭因各種原因疏忽照顧兒童，相信「隱性虐兒」個案極為普遍，指現時學校對學生曠課的呈報機制存在漏洞，加上校方、社工或醫療機構處理虐兒個案時各自為政，憂隨時再發生奪命悲劇。



《東周刊》報道，本港近來虐兒事件忽增，有人認為是社會人士因臨臨一案而提高警覺。但另一邊廂，臨臨及其兄長逸仔入讀的學校，均被質疑沒有及時伸出援手，否則或能防止悲劇發生。



姓陳資深幼稚園校長表示：「學童接觸的社會主要是家人，其次便是學校，保護兒童最大責任是家人，若家庭出現問題，學校就是他們的第二保護網。」她指現場教育制度，幼稚園學生要缺課三十天才需向教育局申報，「但三十天的呈報機制實在太長，試問一個學生怎會無緣無故整個月曠課？估計家裏一定出現甚麼問題，期間學校怎能不聞不問？」



缺課30日才申報



陳校長會要求老師每星期為學生進行一次衞生檢查，「檢測他們的手腳，看看有沒有可疑的傷痕。試過發現學生雙腳有藤條痕，向學生及家長了解後，懷疑有人隱瞞虐兒，最終報警求助。」



不少幼稚園因資源有限，不設駐校社工，而且新入職老師經驗淺，又沒有接受危機處理訓練，未必懂得分辨學生如何才是受虐。陳校長遺憾地說：「即使老師發現學生不妥，有時較守舊的學校不想報警，情願隱瞞事件，希望情況不會變壞便算；還有政府資助學校是按學生數目計算資助額，有些學校為了保住資助，即使發現學生曠課嚴重，也盡量不向教署呈報。」



立法會議員葉建源表示，涉及兒童福利主要包括醫療、教育及社會保障三大方向，由教育局、社署、醫管局等不同部門分工，容易各自為政，令兒童得不到全面保障。



