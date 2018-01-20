﻿今年賞櫻旺 復活節前旅團紛爆滿

一年一度日本櫻花季節又再來臨，當地多個氣象團體近日紛紛推算開花期，不少港人已制定外遊計劃，帶旺賞櫻團。有旅行社表示，最受歡迎的賞櫻團仍屬京都、大阪等城市，惟近年不少市民為賞「頭啖櫻」，二月開花的伊豆河津櫻等地亦深受歡迎，相關旅行團已有六成爆滿。有日本通指，不少自由行旅客為免住宿機位緊張，特意前往沖繩及四國等「冷門」地區「平遊」賞櫻。



櫻花季臨近，日本氣象株式會社及Weather News近日公佈首次開花時間預測，各地櫻花開花期較往年略早，如大阪、東京等主要城市，在三月二十日前後便踏入花季，最遲如北海道的花期則在五月開始。



今年料早開花



康泰旅行社發言人表示，近一、兩年較多人留意靜岡縣的伊豆河津櫻，因當地較一般城市更早開花，加上接近農曆新年，報團反應踴躍，於下月二十六日至三月五日分別出發的三團，至今已有六成爆滿，五天行程除了賞櫻外，亦包括賞梅、摘草莓等，團費每人六千九百九十九元。而三月賞櫻團的主要目的地為大阪、京都等熱門城市，現時已有少數人報名，相信日本方面陸續公佈開花期後，會吸引更多人報名。



專辦日本旅行團的東瀛遊執行董事禢國全則指，日本賞櫻季主要在復活節前後，加上農曆新年大旺季，相信二月底至三月初為報團高峰期。他指，今年團費加價百分之三至五，仍有不少人報名，其中反應最熱烈是九州鹿兒島、宮崎的五天賞櫻團，雖然最快在三月二十四日才出發，但全部八團均已成團。



星晨旅遊市場部經理李鴻耀亦預料今年報團人數理想，除福岡、大阪、東京等傳統賞櫻地點，旅行社去年起推出前往茨城縣日立海濱公園的「賞花團」吸客，亦相當受歡迎。



自由行客發掘「冷門」景點



除了參加賞櫻團，不少年輕人會以自由行方式賞櫻。日本通鄭家輝表示，近年由於氣候變化，櫻花期每年不同，加上三、四月是傳統旺季，不少自由行遊客為免機位、住宿緊張，或會提早出發。他解釋日本櫻花由南開往北，沖繩最早在一月便開花，自由行賞櫻已不限於京都或東京等大城市，又指若能依據花期，從南面沖繩、四國一直北行沿途賞櫻，會是「十分浪漫」的壯舉。