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﻿死亡短訊癱瘓iPhone 蘋果下周推更新修補

2018-01-20 列印
■若iPhone的「iMessage」收到一串包含特定字元的訊息，會令系統不斷重新開機，使機能完全癱瘓。
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　　蘋果iPhone又出事！日前有網民發現iOS系統出現漏洞，假若iPhone的「iMessage」收到一串包含特定字元的訊息，即使只以預覽模式觀看，也會令系統陷入「重啟地獄」，不斷重新開機，使機能完全癱瘓。蘋果回應指下周會發佈更新解決問題。

　　這個被稱為「chaiOS」的程式漏洞，跟早前的「Effective Power」漏洞情況相近，只要iMessage收到包括特定字元的訊息，即使用預覽模式查看亦會「中伏」。系統將會不斷重啟，甚至凍結，部份用戶需重設iPhone才恢復正常。

　　消息在網上迅速傳開，蘋果未幾即發表回應，稱下周將推出更新處理有關漏洞。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，蘋果不斷推新產品，iOS要支持新機功能，也要兼容舊機，程式漏洞只會愈來愈多，難以徹底解決，目前只能以自然方式淘汰舊機。

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