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﻿永利主要股東 家族爆溏心風暴

2018-01-22 列印
永利主要股東 彈珠大王岡田和生 (左) 永利主席 史提芬永利(右)
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　 「日本彈珠機大王」岡田和生家族在港註冊的公司，近期爆發控制權爭奪戰，事件震撼香港和澳門兩地。

　　岡田的兒子早前取得胞妹轉讓其名下股權，佔公司逾半股權成為「話事人」之後，隨即把原為公司最大股東的父親踢出董事局，引起胞妹不滿，向本港高等法院入稟，要求頒令她轉讓給兄長股權的文件無效。

　　由於這間家族公司透過日本一間娛樂公司持有永利度假村兩成股權，岡田和生家人之間興訟，令外界關注其發展將如何影響永利。岡田和生靠研發彈珠機起家，被列為日本第十八位富豪，現在家族爆「香港版溏心風暴」，亦引起日本傳媒關注。

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