﻿親人在港互告 爭公司話事權 彈珠大王家變 遭子踢出董事局

永利度假村主要股東兼永利澳門前非執董、有「日本彈珠機大王」之稱的岡田和生（Kazuo Okada），五年前遭踢出永利董事局，近月其家族在港註冊公司岡田控股爆發「港版糖心風暴」，他與兒子（Tomohiro）爭奪公司的控制權。兒子先出招令胞妹（Hiromi)將名下股權轉讓給他，令其持股量增至五成三並享有話事權，隨即召開董事局會議踢父親出局。胞妹得悉事件後，越洋入稟本港高院，要求頒令她轉讓給兄長股權的文件「無效」。由於「岡田控股」透過一家日本上市公司持有永利度假村兩成股權，官司發展或影響永利。



據悉，岡田家族公司「岡田控股」為本港註冊有限公司，公司持有日本上市環球娛樂集團（Universal Entertainment Corporation）逾六成七股權，環球娛樂則持有永利度假村兩成股權。



現年七十四歲的岡田和生與髮妻育有一對子女，髮妻早年逝世，岡田和生再娶比他年輕三十年的日籍女子（Takako）（四十三歲），其家族岡田控股有限公司（Okada Holdings Ltd）原由他、妻子和兩名子女分持股權，岡田和生持近百分之四十六點三八、妻持有百分之零點三四、兒子（Tomohiro）持有百分之四十三點五，女兒（Hiromi）則持有百分之九點七八。



胞妹不滿兄所為



據悉，兒子出招取得胞妹把名下股權轉讓給他，令其持股量增至五成三，成為公司話事人，隨即召開董事局會議，將父親踢出局。成功「踢走」父親後，兒子去年初成立「特別調查委員會」，翻查家族公司旗下的附屬公司及公司一切的金錢往來，以及岡田和生對公司作出他認為不當的行為，並將長達四十頁紙的調查報告於去年五月向董事局披露外，更向日本東京地方法院及本港高院呈上，以作為民事訴訟案中的證據。



消息指，胞妹得悉兄長趕走父親後感到不滿。本報獨家取得她在港的入稟狀，除要求高院頒令女兒把百分之九點七八股權轉給兄長的文件屬「無效」外，亦要求剔除由兄長引入的兩名董事Makoto Takada和Atsunobu Ishida一切職務，並恢復她及父親的董事身份。女兒在入稟狀中要求高院促重新制訂新的董事成員分配，當中包括由她及父親提名四名人士、兄長提名兩名人士及由法庭提名三名獨立專業人士等，至於三名核數人選方面，亦由以上三方各提名一人成為環球娛樂集團的核數師。入稟狀亦要求清除兄長等人在環球娛樂集團中的地位。



入稟促重訂董事成員



岡田和生與拉斯維加斯之父史提芬永利（Steve Wynn）一度是合作夥伴，他二○○○年及二○○二年兩度向Wynn Resorts注資助其上市，岡田順理成章成為永利的股東，但二人於一二年決裂，永利更罷免岡田的非執行董事職務。岡田不滿被踢出局，先後在美國、日本及澳門三地提控訴，向永利母公司及永利澳門旗下公司索償近一百億港元。據知，岡田在美國控告Wynn Resorts將於今年四月在美國開審。



