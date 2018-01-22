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﻿兒控父斂財三宗罪

2018-01-22 列印
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　　岡田和生的兒子Tomohiro Okada得悉胞妹越洋在港展開訴訟後，去年底以香港註冊公司Tiger Resort Asia Limited名義入稟高院，控告父親、家族公司岡田控股、英屬維爾京群島註冊的Goldluck Tech有限公司及該公司的控制人Li Jian。

　　入稟狀中指控父親「三宗罪」，包括挪用公司一千六百萬港元款項供個人購買藝術品；掩飾借貸真相，促致家族公司在沒有抵押下貸出一億三千五百萬給一間完全沒有生意往來的公司，該筆貸款最終以迂迴方式存入岡田和生和其控制的公司名下；在洽購南韓地皮發展賭場時，未經董事局批准，擅自令家族公司付出八千萬美元的訂金，乃要求法庭頒令岡田和生交代款項去向及賠償損失，並要求法庭頒令岡田是以信託方式持有相關藝術品。

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