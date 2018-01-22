入稟狀中指控父親「三宗罪」，包括挪用公司一千六百萬港元款項供個人購買藝術品；掩飾借貸真相，促致家族公司在沒有抵押下貸出一億三千五百萬給一間完全沒有生意往來的公司，該筆貸款最終以迂迴方式存入岡田和生和其控制的公司名下；在洽購南韓地皮發展賭場時，未經董事局批准，擅自令家族公司付出八千萬美元的訂金，乃要求法庭頒令岡田和生交代款項去向及賠償損失，並要求法庭頒令岡田是以信託方式持有相關藝術品。
兒控父斂財三宗罪
入稟狀中指控父親「三宗罪」，包括挪用公司一千六百萬港元款項供個人購買藝術品；掩飾借貸真相，促致家族公司在沒有抵押下貸出一億三千五百萬給一間完全沒有生意往來的公司，該筆貸款最終以迂迴方式存入岡田和生和其控制的公司名下；在洽購南韓地皮發展賭場時，未經董事局批准，擅自令家族公司付出八千萬美元的訂金，乃要求法庭頒令岡田和生交代款項去向及賠償損失，並要求法庭頒令岡田是以信託方式持有相關藝術品。
永利主要股東 家族爆溏心風暴
「日本彈珠機大王」岡田和生家族在港註冊的公司，近期爆發控制權爭奪戰，事件震撼香港和澳門兩地。 岡田的兒子早前取得胞妹轉讓其名下股權，佔公司逾半股權成為「話事人」之後，隨即把原為公司最大股東的父親踢出董...
2018-01-22
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23年派出逾840張 退休教授寫英文讓座感謝卡
一張感謝卡勝過千言萬語。湖北一名退休教授，二十三年來派出超過八百四十張以英文寫的讓座感謝卡，近日在內地網上熱傳。 武漢一名姓李的女大學生坐地鐵時，主動讓座給一名長者，豈料對方向她遞上一張手寫的英語感謝卡，上面寫着「Thanks for your seat, Good luck to you！」，還署名「The mathematics teacher of 86」及留有一個號碼「839」。據了解，在二十三年內，長者已派出八百四十張感謝卡。此舉讓李女十分感動，於是把事件放上網，數天內獲得大量關注。有網民留言稱聲，他讓座時也收到同樣的卡片，但編號是「706」。 當地傳媒其後找到了...
2018-01-22
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大批記者爭相採訪 玄松月率先遣隊訪韓
北韓周日（二十一日）派出由三池淵管弦樂團團長玄松月率領的藝術團先遣隊，到南韓首爾視察下月舉行平昌冬奧的場地，是4年來首次有北韓官員到訪南韓。被指是北韓領袖金正恩舊情人的「牡丹峰樂團」團長玄松月終於現身...
2018-01-22
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翡翠花園柔和客廳清雅怡人 天台景致開揚
大埔公路近吐露港段一帶，具備前臨港灣及背近郊野公園的地利優勢，為不少名人聚居。其中翡翠花園現有高層連天台單位放售，實用面積959方呎，間隔採3房連1套房間隔，享連綿綠山及海天一色的一線景觀，讓住客可時...
2018-01-22
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港股上試32500關 美政府「停擺」成隱憂
港股上周五繼續創新高，加上美股和A股近期表現同樣理想，分析員預期本周恒指有望再下一城，上試32500點關；惟美國參議院未能通過預算法案，聯邦政府要停止運作，或對美股構成影響，成為港股今天開市的隱憂。 美國國會參議院周末未能通過向聯邦政府作出臨時撥款，聯邦政府要停止運作。但在停止運作前夕的上周五，美股並無受到影響，標指和納指更創收市新高，主要由企業業績和盈利指引樂觀所帶動。此外，上周五港股美國預託證券（ADR）全面造好，滙控（005）折合港元收報86.55元，較本港升1.34%；騰訊（700）則折合港元收報454.93元，較本港升0.56%。 美國政府並不是第一次停止...
2018-01-22
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效率王擊一鵝
上輪打破曼城英超不敗身的利物浦目前士氣如虹，射手羅拔圖法明奴狀態大勇，入球效率更冠絕英超。再者，盛傳於夏天約滿離隊的中場安利簡恩，矢言每場比賽都會全力以赴，今晚勢領紅軍於英超獨腳戲作客痛擊包尾大幡史雲斯！ （now621台、Le Sports HK App周二凌晨4:00直播） 法明奴今季各賽事已攻入十七球，還收錄九個助攻。在英超攻入十球的他，雖然入球數字遠不及熱刺中鋒哈利卡尼和隊友穆罕默德沙拿等人，但這個巴西國腳的射門轉化入球率屬全英超最高，達二十七點八個巴仙。紅軍領隊高普盛讚此子：「他的訓練態度認真，比賽時亦很積極，是一頭不會休息的野獸。」 簡恩承諾全力以赴 此...
2018-01-22
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CES矚目戲碼 智能電視AI進化
喻為每年科技趨勢前瞻的《CES電子展》，又在美國拉斯維加斯圓滿落幕，論可觀性今屆比過去幾年大增，展品不再局限家電影音、相機及電腦，機械人、無人機、VR眼罩比比皆是，只是要數場內矚目焦點，仍然離不開電視...
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馬明贏獎當眾冧心穎 王浩信《踩過界》首稱帝 唐詩詠《不懂撒嬌的女人》處女封后
無線《萬千星輝頒獎典禮2017》昨晚在無線將軍澳電視城舉行，入行13年的唐詩詠終憑《不懂撒嬌的女人》首度榮封視后；王浩信就成功撼贏勁敵馬國明，憑《踩過界》首奪視帝。馬明與蔡思貝就獲頒最受歡迎電視男、女...
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社論——「肥佬」就爆粗 豈學生應為
日前浸會大學十多名學生「佔領」校方的語文中心，參與行動的學生聲稱是抗議普通話豁免試的合格率太低，為同學抱打不平。事件令人震驚，不論學生所持理據，不以理服人，以粗暴手法衝擊教職員，完全不能接受，而過程中有學生大爆粗口，有人呼喝教職員「閉嘴」，究竟我們的大學生出了甚麼事？ 學生聲稱，事件的導火線，是去年首批參加豁免試的學生，合格率僅約三成，質疑考試的評分準則，他們亦指佔七成分數的口語最難過關，當中有情景對話一項，即使考生普通話流暢，但對話不配情景角色，亦難以過關，質疑考試不止考普通話能力，認為不公平。 學生的意見是否合理，外人難以置喙，涉教學課題，最適宜的處理方法，是經校內的師...
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重點出擊——勝利專家 返泥地開齋
大賽過後，周三夜戰全泥地賽，原本以為乏味無趣，而最混亂之處，就是初跑泥地的馬匹，以及增程的馬匹是否合適，可幸筆者早有一匹備忘馬。 早於十一月份，本欄曾經提及大摩馬房的「勝利專家」，當時看好此駒的主要原因，是牠跑草地賽常近而無威脅，而同父系馬有泥地根據，所以可向此方向尋求突破。 但當晚場地極慢，大利前置競跑，「勝利專家」在161場次更不幸排大外檔起步，沿途處於外疊，再遇上極不利後追的步速，頭三段1.15.55比起同晚四班、五班組別更慢，但最後亦只負於賺盡步速形勢的「紅運精彩」三個馬位。而該賽其他參戰馬其後都取得好成績，包括之後兩捷的「事勝意」及翌仗補中的「都靈明珠」，水準確有...
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