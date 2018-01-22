﻿﻿鄭若驊一日七度致歉﻿ ﻿「認可人士跟進其他物業」﻿

律政司司長鄭若驊屯門海詩別墅僭建事件，鄭若驊昨日首次接受電台節目訪問談及今次風波，期間六度就事件致歉，隨後會見傳媒時作第七次道歉，承諾會吸取教訓，強調不會請辭；惟她未有正面回應其他物業是否有僭建。



鄭若驊提到涉事海詩別墅的大部份還原工程已獲屋宇署批准，「搭晒棚，應該開咗小小工」，承諾會全力配合署方，盡快妥善處理；至於其名下其他物業是否同樣涉僭建問題，她未有正面回應，「已經有認可人士去睇過晒我其他嗰啲物業，咁要做嘅嘢佢哋亦都跟進緊㗎喇。」



決定買入時無聽過雷曼



她重申，跟家人「睇樓」時涉事獨立屋已為現狀，當時家人非常心儀該物業，亦急需新住處；而獨立屋「整好晒」，可馬上搬入。她對社會提出的質疑表示理解，亦指不會以忙為自己開脫，「作為業主嘅話，我始終都係要承擔相關責任」。



對於有質疑她買樓時正值「雷曼爆煲」及金融海嘯，仍以較上手高逾一倍價錢接貨，鄭若驊強調不認識前業主，決定買入時未聽過雷曼事件，而獨立屋作自住用途，樓價升跌無影響，亦從無打算「踢契」，「我哋願意承擔呢個價錢，去買我哋需要同埋鍾意嘅樓宇。」



不請辭 不後悔加入政府



鄭若驊又指沒想過就事件請辭，亦沒後悔接受任命，自言明白司長工作艱巨，期望以自己的法律專業知識和仲裁經驗貢獻香港。她承認政治敏感度不足，會吸取教訓，「我係有信心會做好呢個工作。」律政司發言人表示，有關司長的投資及利益申報資料很快會上載至網絡供公眾查閱；至於其他物業有否涉及僭建，現時沒有進一步補充。



