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﻿尊重立會議員 不排除提前出席會議

2018-01-22 列印
■鄭若驊昨隔着鐵閘收請願信。
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　　鄭若驊被指以「需時準備」為由，延遲出席立法會司法及法律事務委員會會議，引起議員不滿。她昨解畫稱，原定出席下月二十六日會議闡述律政司工作計劃，亦正就各界關注的法律議題，如「一地兩檢」本法立法、國歌法等，約見大律師公會、律師會委員及部分立法會議員聽取意見。她相信今次屬溝通誤會，強調尊重立法會議員；若完成撰寫計劃，不排除可以提前出席會議。

　　至於她獲准上任後繼續處理仲裁案件及在北京清華大學任教，鄭若驊指六宗案件已接近完結，若毅然擱置，隨時需要重審，可能造成不公，損害香港國際仲裁形象，故有責任完成餘下工作，強調案件不涉及香港政府及利益衝突，亦不會影響正職，「我仍然全心全力、無畏無懼、不偏不倚咁樣去完成律政司嘅工作，我希望大家對我有信心。」

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