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﻿忍喪兄之痛 女選手堅持完成賽事

2018-01-22 列印
■李詠琦順利完成全馬賽事。
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　　一名首次出戰全馬賽事的女選手在社交網站上透露，原定與她一起參與渣馬的兄長日前突然離世，忙於籌備後事的她本想棄戰，但最後在眾多網民支持下仍然堅持，結果成功跑完全程。該名名為李詠琦的女選手，上周四於facebook群組發帖，稱其兄長於上周三突然離世，令首次出戰全馬賽事的她深感惘然，希望網民能給予支持讓她跑下去。帖文甫出，大批網民力撐之外，昨更有不少跑手在半路中途親自為其打氣。她昨日再次於群組發帖，指要感謝「各位喺路上同我打氣嘅師兄師姐」，並宣佈成功完成賽事。

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