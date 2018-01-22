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﻿吊臂撞橋司機認失魂願賠償

2018-01-22 列印
■對於撞毀天橋可能要賠償過百萬元，涉事司機希望可以攤長償還。
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　　筲箕灣柴灣道慈幼中學對開一條逾三十年歷史的鐵製行人天橋，前日傍晚五時遭吊臂車撞毀，路面全線封閉。路政署派員通宵清拆，花約十句鐘至昨中午前完成有關拆卸工程，柴灣道全面恢復通車。

　　涉事六十三歲姓葉司機，鼻部受傷，他留院一天後，昨已出院。他稱，駕駛吊臂車三十多年，承認因大意造成事件，並向公眾致歉及願意作賠償。

　　對於撞毀天橋可能要賠償過百萬元，他承認自己有責任，願意賠償，稍後會與公司商量。但沒有錢，希望可以攤長償還。事件警方仍調查中，不排除會作出檢控。

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