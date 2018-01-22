﻿吊臂撞橋司機認失魂願賠償

大賽過後，周三夜戰全泥地賽，原本以為乏味無趣，而最混亂之處，就是初跑泥地的馬匹，以及增程的馬匹是否合適，可幸筆者早有一匹備忘馬。 早於十一月份，本欄曾經提及大摩馬房的「勝利專家」，當時看好此駒的主要原因，是牠跑草地賽常近而無威脅，而同父系馬有泥地根據，所以可向此方向尋求突破。 但當晚場地極慢，大利前置競跑，「勝利專家」在161場次更不幸排大外檔起步，沿途處於外疊，再遇上極不利後追的步速，頭三段1.15.55比起同晚四班、五班組別更慢，但最後亦只負於賺盡步速形勢的「紅運精彩」三個馬位。而該賽其他參戰馬其後都取得好成績，包括之後兩捷的「事勝意」及翌仗補中的「都靈明珠」，水準確有...

2018-01-22