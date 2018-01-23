﻿梁天琦還柙 監倉過年

二○一六年農曆年初一及初二期間旺角發生暴亂，大批集結者向警員施襲，本土民主前線前發言人梁天琦等六人被控襲警、暴動、煽惑暴動等罪名，案件昨於高院聆訊。首被告梁天琦承認一項襲警罪，但他否認兩項暴動及一項煽惑暴動罪；第五被告黃家駒承認一項暴動罪，其餘被告否認控罪。法官撤銷梁天琦及黃家駒的保釋，二人即時還柙，將要在收押所過農曆年。



梁天琦承認一項襲警罪，控罪指他一六年二月九日在旺角亞皆老街襲擊警務人員文錦璣。案情透露，在二月八日至二月九日（大年初一至初二）期間，人群在砵蘭街集結，警方機動部隊人員組成防線向亞皆老街推進，目的為保持道路通順和恢復治安。



遇襲警長2%永久傷殘



二月九日凌晨約二時，數十人在亞皆老街位於砵蘭街和上海街一帶集結，他們將垃圾桶、卡板及雪糕筒等作為障礙物放路上，他們走到馬路中阻礙交通，當時有人身穿印有「本土民主前線」藍色上衣。



在亞皆老街近砵蘭街，集結者向警員推進，並投擲玻璃樽、垃圾桶、磚頭等物品，梁天琦則向警員方投擲垃圾桶頂蓋。警長文錦璣等警員曾上前嘗試驅散集結者，並叫：「走開，唔好再掟！」當文錦璣嘗試制止一名手持磚頭的人士時，突感到左耳位置痛楚，跟着跌倒地上。梁天琦當時以白色膠桶擲向文錦璣並以右腳踢他，再用木製卡板打向文的背部，然後逃走。



事發後，梁最終在亞皆老街與上海街交界被捕，經警誡後他保持緘默。案情指，他一直在場作出不同作為，而在關鍵時間，他襲擊正執行職務的警長，導致他左右膝擦傷和觸痛﹑右後臂腫脹及觸痛﹑左耳擦傷等，令該警長百分之二永久傷殘。



旺暴六人涉八罪



案中六名被告依次為梁天琦、李諾文、盧建民、林傲軒、黃家駒及林倫慶。六人被控共八項控罪，包括煽惑暴動、暴動、襲警及非法集結，而梁天琦為本案涉及最多控罪的被告，被控煽惑暴動、襲警及兩項暴動共四罪；第二、三被告李諾文和盧建民各面對一項暴動罪；第四被告林傲軒則被控非法集結及暴動兩罪；第六被告林倫慶被控三項暴動罪。



有關襲警罪，本案引用刑罰較重的《侵害人身罪條例》，若被定罪，最高可被判監兩年，不設緩刑，而暴動罪則最高可被判處監禁十年。