﻿梁天琦還柙 監倉過年

梁天琦承認一項襲警罪，控罪指他一六年二月九日在旺角亞皆老街襲擊警務人員文錦璣。案情透露，在二月八日至二月九日（大年初一至初二）期間，人群在砵蘭街集結，警方機動部隊人員組成防線向亞皆老街推進，目的為保持道路通順和恢復治安。
遇襲警長2%永久傷殘
二月九日凌晨約二時，數十人在亞皆老街位於砵蘭街和上海街一帶集結，他們將垃圾桶、卡板及雪糕筒等作為障礙物放路上，他們走到馬路中阻礙交通，當時有人身穿印有「本土民主前線」藍色上衣。
在亞皆老街近砵蘭街，集結者向警員推進，並投擲玻璃樽、垃圾桶、磚頭等物品，梁天琦則向警員方投擲垃圾桶頂蓋。警長文錦璣等警員曾上前嘗試驅散集結者，並叫：「走開，唔好再掟！」當文錦璣嘗試制止一名手持磚頭的人士時，突感到左耳位置痛楚，跟着跌倒地上。梁天琦當時以白色膠桶擲向文錦璣並以右腳踢他，再用木製卡板打向文的背部，然後逃走。
事發後，梁最終在亞皆老街與上海街交界被捕，經警誡後他保持緘默。案情指，他一直在場作出不同作為，而在關鍵時間，他襲擊正執行職務的警長，導致他左右膝擦傷和觸痛﹑右後臂腫脹及觸痛﹑左耳擦傷等，令該警長百分之二永久傷殘。
旺暴六人涉八罪
案中六名被告依次為梁天琦、李諾文、盧建民、林傲軒、黃家駒及林倫慶。六人被控共八項控罪，包括煽惑暴動、暴動、襲警及非法集結，而梁天琦為本案涉及最多控罪的被告，被控煽惑暴動、襲警及兩項暴動共四罪；第二、三被告李諾文和盧建民各面對一項暴動罪；第四被告林傲軒則被控非法集結及暴動兩罪；第六被告林倫慶被控三項暴動罪。
有關襲警罪，本案引用刑罰較重的《侵害人身罪條例》，若被定罪，最高可被判監兩年，不設緩刑，而暴動罪則最高可被判處監禁十年。