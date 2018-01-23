﻿憂慮被偷拍私隱 航拍機闖入容海恩母宅

近來與黨友袁彌昌傳緋聞的新民黨立法會議員容海恩，上周在社交平台透露，一部航拍機突然在其母親位於灣仔的寓所「墜機」，殘骸遺在露台上，未清楚是否有人刻意偷拍她。容海恩昨天講述事件詳情，稱當晚隨即報警，警方開始套取指模。她促請當局盡快檢討法例，保障公眾人物的私隱。



容海恩昨天會見傳媒，指事發上周五晚約九時半，其母親獨自一人在灣仔寓所中，忽聞飼養貓兒發出叫聲，循聲察看，見露台地上有一輛航拍機，疑從簷篷上掉落，電源仍開啟，尚有「四格電」。容母隨即用漁網「網住」航拍機檢查，憂慮或許仍在錄影，於是拔出電池。



fb公開事件 無人認領航拍機



據了解，容海恩參選立法會時申報的地址在將軍澳區，但為方便立法會開會，她不時會在母親家中留宿。容表示，過去從未發生同類事件，其母親在案發後數小時即往灣仔警署報案，並交出航拍機作為證物。她稱沒有查看航拍機內有否記憶卡，惟在facebook上公開事件數日，仍沒人向其「認領」航拍機，不排除有人偷拍其私人生活。



她已向警方落口供，警員亦已在航拍機套取指模，相信警方會有適當處理。容強調，公眾人物的私隱同樣重要，認為現今規管航拍機的法例存在漏洞，促當局盡快檢討，以保障公眾人物私隱。



近日與黨友傳緋聞



容海恩有「法律界桂綸鎂」之稱，感情生活受關注。上月傳出她與同黨的袁彌昌「撻着」，即成為政界一大花邊，兩人被傳媒詢問時亦沒有否認。現年四十歲的袁彌昌為新民黨政策總裁，是葉劉淑儀愛將，其胞妹袁彌明亦是政治人物，惟二人政治取向不同，袁彌明曾為泛民政黨人民力量主席。



警方發言人回覆本報查詢，指灣仔警署於上周六接獲一名六十四歲姓余女子報案，指在其太和街的住所露台發現一部來歷不明的航拍機，疑遭人偷拍。案件列求警調查，由灣仔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫無人被捕。