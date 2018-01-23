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﻿航拍機亂拍 隨時犯三罪

2018-01-23 列印
　　立法會議員容海恩遭航拍機闖入其母住所，惹起偷拍疑雲。有律師指，任何人如用航拍機做出犯罪行為，最少可能觸犯三項罪行。

　　執業大律師陸偉雄強調，使用航拍機目的是為拍攝他人私人生活，如洗澡、換衣服時的相片或影片，則與偷拍無異，干犯有違公德罪，最高可被判處監禁七年；同一時間，使用航拍機而引致他人安全及利益受損，有機會干犯遊蕩罪，最高可被監禁兩年。

　　陸續指，不少人利用航拍機拍攝山水風景，其間或「不覺意」拍下他人的私人片段。他指「不覺意」下做出的行為不算違法，但假若使用者隨後將有關片段上傳至互聯網，則牽涉到私隱問題，屬有犯罪或不誠實意圖而取用電腦，最高可被判監禁五年。
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