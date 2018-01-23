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﻿美股中段偏軟

2018-01-23 列印
　　美國股市本周首個交易日中段偏軟，杜指報二六○五八點，跌十三點；納指則報七三六八點，升三十二點。滙控美國預託證券價格見八十六點四五港元，升一點四五港元；騰訊則見四百六十二點二九港元，跌二點二九港元。紐約期金報每盎司一千三百三十三點六美元，升零點五美元；紐約期油則報每桶六十三點四八美元，升零點一一美元。
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