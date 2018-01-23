﻿﻿鄭若驊南區物業﻿ ﻿外牆改成落地玻璃﻿

律政司司長鄭若驊僭建風波再有新進展，鄭若驊周日晚發稿首次披露擁港島南區物業，而該物業共有三處沒有登記記錄的改裝，惟並無詳述僭建位置。從其單位外牆所見，有石屎牆腳被拆，變成整幅落地玻璃。有泛民議員要求鄭若驊盡快到立法會解畫。



涉事單位為鄭若驊於去年八月三十一日以六千二百萬元購入的海峰園低層單位，有工程界人士認為單位落地玻璃涉僭建，而單位向南的浴室窗戶，尺寸和位置亦與圖則不符。查冊資料顯示，鄭若驊購買海峰園的合約上已列明單位以現狀賣出，買方（即鄭若驊）接受物業所有狀況，並知悉單位存在僭建、改建或加建，不能「踢契」。



公民黨立法會議員陳淑莊質疑，鄭若驊一早已得悉單位有僭建，「鄭若驊要答，已知有僭建都要買，作為專業人士點解隔咗咁多個月都未處理。」實政圓桌立法會議員田北辰則指，僭建分為違法加大空間，或改裝間格，海峰園的僭建屬後者，雖然同樣違法，但罪名不大，又認為行政長官林鄭月娥一旦放棄鄭若驊，將來難以再找到出任律政司司長的合適人選。



沙田兩物業無僭建



鄭若驊昨在網上上載利益申報表，顯示包括海峰園在內，鄭若驊目前以個人或公司名義持有六個單位，當中有兩個內地單位，其餘為三個位於屯門、沙田及南區的住宅單位及一個位於沙田的工廈單位。查冊資料顯示，鄭若驊疑以公司名義持有其他物業的情況下，透過首置方式該海峰園單位，因鄭若驊繳付的印花稅僅為樓價百分之四點二五，即約二百六十三萬，與首置買家稅率相同；若非首置則需繳付樓價一成五的印花稅，即九百三十萬元。兩者相差逾六百六十六萬。







