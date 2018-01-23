﻿懲教署：不評論 傳林過雲將獲假釋

昨日網上瘋傳，八十年代轟動全港的連環殺手、有「雨夜屠夫」之稱林過雲，將會獲批准申請假釋出獄。但懲教署發言人表示，不會評論有關過別事件。據悉，林確曾多次申請假釋，但始終未獲批准。



昨日有網台主持在facebook專頁表示：「收到政府內部消息，八十年代著名連環殺手林過雲經過多次申請，將會獲准許假釋出獄！當然要等官方正式公佈先至作準啦！」



曾多次申請假釋不獲准



不少網民看罷均對該名雨夜連環殺手是否可以假釋議論紛紛。但消息人士指，林過雲確曾多次申請假釋，長期囚禁覆檢委員會，在半年前曾就林過雲的刑期作出覆核，考慮讓他假釋外出，但最終沒有批准。



服刑超過三十年的林過雲在獄中行為雖然良好，但基於公眾對其當年所犯案件關注，同時亦要根據懲教署的報告、臨牀心理學家報告、巡獄精神科醫生報告，以及相關犯人所犯罪行、悔意、健康狀況等多項條件，作為評核考慮的要點，所以暫時擱置有關覆核。



懲教署發言人表示，基於個人資料私隱，不會就個別個案作出評論。



當年二十七歲的林過雲，被控於八二年二月起任職的士司機期間，先後肢解四名女子，並割下她們的性器官製成標本收藏，又將肢解過程拍下，受害者殘肢事後棄於河道。同年八月他將有關照片拿到灣仔一家沖印公司沖曬時，被職員揭發報警，因而被警方拘捕。法院其後裁定林過雲四項謀殺罪名成立，依例判處死刑，至八四年被特赦為終身監禁，至今仍在赤柱監獄服刑。事後林過雲的案件，曾被拍成電影《羔羊醫生》及《雨夜天魔》等。



