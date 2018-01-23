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﻿女童甲流併發腦癎深切治療

2018-01-23 列印
　　踏入冬季流感季節，衞生署衞生防護中心昨公佈新一宗兒童感染嚴重個案，患者為一名四歲女童，上周六出現發燒、咳嗽及流鼻水等病徵，翌日出現抽搐，被送往急症室搶救後，在兒科深切治療部接受治療進一步治療。女童其後確診感染甲型流感病毒，並臨牀診斷為甲型流感併發持續腦癇狀態，目前情況穩定。中心指，女童過去健康良好，但未接種今季季節性流感疫苗；其兩歲弟弟亦因流感須留醫，目前同樣情況穩定。

　　另最新數據顯示，本港今年截至前日共錄得八十八宗成人嚴重流感個案，其中四十四人死亡，同期另發現三宗兒童嚴重個案，一人死亡，即過去三日死亡宗數增加九宗。中心預期，本地季節性流感活躍程度在未來數星期將繼續上升，並會在高水平維持一段時間，提醒市民預防流感。

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