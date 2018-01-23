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﻿五漢膠棍砸車四被捕

2018-01-23 列印
　　大嶼山發生耐人尋味刑毀案，五名男子，前晚十一時許，勞師動眾及配備汽車，到大嶼山銀礦灣路近梅窩碼頭，以膠棍扑爛一輛停路邊私家車後，登上一輛私家車逃去。二十八歲姓葉男子其後發現私家車遭刑毀報警，警員接報趕至兜截，其後分別在區內的銀灣邨銀日樓對開及東涌，先後拘捕四名由二十歲至二十八歲男子，他們涉嫌與案有關。

　　警方現仍追緝一名在逃男子歸案，案件列刑事毀壞處理，交由新界南總區反黑組跟進，並調查歹徒刑毀私家車動機。

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