﻿﻿小學社工歎兼顧行政﻿ ﻿難以預防學童被虐﻿

虐兒慘劇接連爆發，轟動全港，惟身負處理個案重責的社工們紛指在現時制度下，問題陸續有來。社工界直言，行內經常要朝七晚八工作，只能「遇火撲火」，無法做預防工作，遇上屬於高危的個案，也難以騰出時間給予協助。亦有社工團體指，小學通常以價低者得的招標制請社工，迫使前線人手待遇長期不變，有經驗者紛紛離場，留下未懂得處理問題的新人。



屯門五歲女童陳瑞臨疑遭生父和繼母虐殺後，虐兒事件愈揭愈多，早前旺角一名四歲男童被揭在嚴寒下全身赤裸，屋內滿佈便溺；將軍澳一名十一歲男童亦涉被父親用間尺打面，出現血痕。特首林鄭月娥揚言相關部門正研究如何完善保護兒童的機制，社工界齊炮轟現時制度令自己有心無力。



處理個案晚上才下班



曾在小學擔任社工約三年的吳小姐，現已轉任青少年輔導工作。她指小學社工工作量龐大，在沒有虐兒個案出現時，她已經要朝七晚八，甚至九時才能下班，「有個案時更要做到晚上十一二點。」她坦言自己要負責為學生籌辦活動及處理大量行政工作，根本沒時間為虐兒作任何預防性工作，「分身不暇，只能看到有火，便去救火，所以好多時發現個案時，問題已經很嚴重。」



她續說，若非發現學童滿身傷痕，而是只是看到一兩條皮鞭痕，仍然不願意向社署上報個案。此外，學校對社工常有額外工作要求，如會被要求幫忙看顧小孩吃飯、影班相，甚至在叫特殊教育統籌主任（SENCo）去教書後，叫社工做SENCo原有工作，社工便騰不出空檔，照顧被虐兒童。



擔任過二十多所小學的社工督導，在行內工作超過十五年的香港社會工作者總工會小學輔導服務關注組代表馮慶球批評，現時小學社工只是學校的「外購人員」，每次都要以「價低者得」的方法，爭奪標書，社工難保長期能為學校服務，且缺乏晉升階梯，估計行內每年都流失三成人手，不少虐兒個案只能靠缺乏經驗的新人處理，質素難如有經驗者，「小學社工覺得自己無前途，做一兩年就會走。」



價低者得 難留有經驗者



針對社工界的意見，社署表示當有關人員發現兒童有可能受到虐待，會了解兒童的情況及作出初步評估。署方保護家庭及兒童服務課（服務課）可就不同個案提供諮詢和支援，一般而言，當服務課社工接獲諮詢，在了解個案情況後，會建議有關人員考慮事件的嚴重性、兒童當前的安全及日後受虐待的危機，以決定事件是否屬於懷疑兒童受到虐待及決定如何處理個案比較適合。



