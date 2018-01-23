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﻿退休機械工程師獨自行山墮坡亡

2018-01-23 列印
■昨警方與消防透過手機定位程式追尋事主行蹤，但同時有外籍行山人士發現其屍體。
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　　一名退休機械工程師，前日獨自到大嶼山行山期間，疑墮下山坡失救死亡。昨警方與消防透過手機定位程式追尋事主行蹤，但同時有外籍行山人士發現其屍體，警方初步調查相信案件無可疑。

　　猝死六旬漢姓黃，為退休機械工程師，與家人同住柴灣環翠道柴灣戲院大廈，據悉患心臟病及高血壓，過去十年均有行山習慣。前日假期，黃向家人透露獨自往石壁郊遊徑行山，但至深夜未返，家人恐他有意外報警失蹤。

　　昨早上十時許，警方根據黃手機定位程式，相信他身處石壁郊遊徑附近，聯同消防及民安隊上山搜索，其間一名外籍行山客途經近心經簡林郊遊徑附近，發現黃倒卧山坡報警。警員到場證實事主死亡，身旁檢獲其行山枴杖及背囊，沒有財物損失，相信黃行山期間病發暈倒失救致死，死因有待剖屍始確定。

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