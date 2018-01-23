﻿忽然黑獄

上星期，以張超雄、邵家臻為首的立法會議員又有新搞作，他們在議會講了幾個恐怖不人道但無法證實的故事，動議傳召懲教署署長到立法會就虛無的虐囚指控解畫。



心水清的人算一算，這段時期，正是黃之鋒、黃浩銘等一眾佔中者，陸陸續續受法律制裁重返監牢的日子，昨天梁天琦也即時還柙了，時間剛剛好，「黃傘軍」一進牢房，一直相安無事的監獄就忽然變成「黑獄」了。



由反國教到今天，香港人漸漸學聰明，凡事不會只聚焦一點看，而是把鏡頭拉高拉闊看遠望深。所以，要理解近期這場黑獄風雲，先要由上年五月說起。



五四青年節那天，一齣低成本港產片《同囚》上畫，那是一齣揭秘式電影，以懲教員虐待青少年犯為主題，明言要關注虐囚問題、反思懲教制度及為少年犯人權發聲。



一套票房慘淡的電影，奇怪地可持續上映四星期不落畫，坊間吹捧文章也很多，有影評如此形容：「勞教中心的教官比『黑警』更可怕，經常執行『極端家法』，如虐打、侮辱、用手指擦廁所屎漬然後當牙膏刷牙、冬青膏塗下體……難道犯人就沒人權嗎？懲教的底線為何？為何教官有權執行私刑？」



說着說着，讓電影與現實模糊起來了，讓大家覺得，今日牢房就是懲教員發洩仇恨的地方。



緊接電影，網媒《香港01》做了個「童囚吶喊」專題報道，訪問了五十個少年犯，個個戴起V煞面具，不現身講述黑獄故事。同一時間《蘋果日報》也跟進，聲稱接觸到一不具名不出鏡的懲教員，承認「打少年犯是根深柢固傳統，目的是討好高層。」然後，官媒香港電台也加入戰團，在《議事論事》節目做了個「囚權」特輯，找來一群蒙面戴帽、黑影變聲的「前囚犯」聲討懲教署。



沒有原告、沒有投訴人，「爆大鑊」全是包口蒙面變聲客，一支支暗箭射出，卻要懲教署明擋。



其實今日囚犯投訴途徑很多，可以去信申訴專員、立法會議員、特首，亦可在每兩星期太平紳士巡查即時舉手投訴，懲教署亦有內部投訴機制及上訴委員會。懲教署退休人員協會主席潘永康說得好：「我不相信今時今日會有投訴無門這回事，作奸犯科都唔驚，你驚投訴？」



這世代，人人有手機、處處有天眼，真有虐囚事，可以神不知鬼不覺？



顏色革命其中一記狠招就是摧毀執法者，由黑警到黑獄，聰明的香港人，你懂的。



