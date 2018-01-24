﻿四部門偵破拘兩人 非法農莊繁殖逾千瀕危動物

八鄉隱藏兩個涉非法繁殖受保護及瀕危動物的農莊，其中一個向外宣稱經營動物善終服務，疑作掩飾。警方聯同多個部門昨天直搗兩處，共搜獲數十種受保護或瀕危動物及魚類，初步點算有近千隻，包括果子貍、娃娃魚、孔雀、貓頭鷹及狐狸等，拘捕東主及一名男職員。



被捕兩人分別姓蔡（四十九歲）及姓黃（二十七歲）。據悉，蔡經營寵物善終服務公司外，同時為一名獸醫。他在八鄉蓮花地租用一幅面積近萬平方呎場地，稱經營寵物善終服務公司，與妻子居住錦上路蓮花地一幢三層高村屋。有街坊稱，蔡在錦田大馬路亦經營動物診所。



被捕姓黃男職員，洋名William。消息稱，他為已解散樂隊Blue Jeans（藍戰士）成員黃良昇之子。他常在facebook聲稱從美國及泰國等外地入口一些瀕危及稀有物種，包括嬰猴、懶猴、豹貓、浣熊、水瀨及貓頭鷹等，將照片上載網上，稱全部均有申請牌照及有合法證書。



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消息稱，警方接獲線報，指有人在彩虹橋一間經營善終服務的公司及其錦上路港威豪園一幢三層高村屋住所內非法飼養大批飛禽走獸。警方調查後，昨晨十時聯同海關、漁護署及愛護動物協會採取行動，持法庭搜令分別掩至蔡在蓮花地的公司及其住所。



調查員進入蔡的公司，不禁嚇了一驚，發現場內有多個籠及貨櫃，共飼養了數十種動物，當中大部份為受保護或瀕危動物，恍如是一個大動物園，當中有娃娃魚、果子貍、狐狸、孔雀、軟鼻龜、黑池龜及灰鸚鵡等，數量以近千計。



調查員同時掩至蔡位於蓮花地的三層高村屋住所，亦發現大批瀕危動物及魚類，其中在屋外一個魚池發現罕見大魚，亦在露台找到貓頭鷹等。警方將姓蔡東主及姓黃職員拘捕。場主的數名律師事後到場出示聲稱是部份動物的牌照，漁護署正跟進中。



本身是獸醫的香港愛護動物協會褔利部項目經理李思嘉指，野生動物未被馴化，不適合作寵物，動物在飼養環境可能會承受壓力，亦有機會增加狂犬病、禽流感、沙士等致命傳染病。