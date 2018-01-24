﻿全國政協名單今拍板 特區多名前高官入圍

全國政協常委會昨天一連三日在北京舉行會議，料今日就新一屆全國政協委員名單進行表決，其中「香港特邀人士」佔一百二十四人，多名前港府高官榜上有名。政協常委陳永棋昨透露，新一屆名單上新人佔六成三，形容是「大換血」。



全國政協常委會昨在北京政協禮堂開會，分組討論新一屆政協委員名單，今日將召開主席團會議拍板通過。



陳永棋透露，推薦名單共有二千一百五十八人，其中六成三為新人；「香港特邀人士」組別則有一百二十四人，加上文化、 體育等其他界別人選，預計逾二百名港人獲得委任。



他指，名單上有不少專業人士和年輕人士，據他所知年紀最小是只有三十二歲，相信「新血」會在政協為香港帶來新元素，令香港聲音更受中央重視。陳永棋稱，除了「貢獻特別大、需要佢」的個別例子，大部份在三月三十一日前滿六十八歲的委員亦不會連任。



據悉，多名特區前高官獲委任，包括食物及衞生局前局長高永文、保安局前局長黎棟國及警務處前處長曾偉雄；新一屆最年輕的委員為「玩具大王」蔡志明的兒子蔡加讚。



另外，據悉，至少九人因而不會連任，包括吳光正、陳永棋、鄭家純等。年屆六十八歲的何柱國則留任，料會繼續擔任政協常委。何柱國在北京見到記者時，被問到是否適合繼續擔任政協委員，他說：「這是中央的決定，我無意願。」



今年八十一歲的前特首董建華亦繼續在名單上，預料跟同為前特首的梁振英齊齊連任副主席。



至於年屆七十歲的世界衞生組織前總幹事陳馮富珍，由於表現獲領導人讚賞，將不受年齡限制破格獲委任，料會獲薦出任為全國政協常委。



