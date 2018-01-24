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﻿一國兩制中心倡活化中英街

2018-01-24 列印
　　一國兩制研究中心昨發表研究報告，建議港深政府合力活化沙頭角中英街，將區內發展成為粵港澳大灣區的優質旅遊購物及文化區，發揮香港的品牌作用。

　　研究報告指，中英街位於港深邊界，並沿用「一街兩制」的獨特管理形式，具有天然區域優勢，對內地而言，是極具吸引力的免稅區，認為可修復街道的歷史遺蹟及建築，發揮香港的品牌作用，並借鑒本港的優質管理模式，改善內外部的基礎配套設施，將中英街改造為邊境購物街。

　　報告建議，當局可簡化深圳居民出入中英街的手續，本港巿民則可以用旅行團的形式進出中英街，提高消費限額，保育之餘兼顧社會各方需要，保證中英街的可持續發展。
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