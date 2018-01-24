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﻿防火電線九樣本未符標準

2018-01-24 列印
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　　本港採用的多款防火電線或有安全隱患！傳真社早前從屯門醫院、啟德兒童醫院、彩德邨及城大學生宿舍取得十二個防火電線樣本，送往位於荷蘭的認可化驗室進行測試，試驗電線能否在攝氏九百五十度的火焰下燃燒，持續供電三小時，結果發現有九個樣本未符合標準，當中五個更為本港常用的防火電線品牌，佔逾八成市場佔有率，如港珠澳大橋及中環灣仔繞道亦有採用。

　　消防處回應指，於安裝完成的消防裝置中抽取防火電線樣本或會破壞其結構，影響測試結果及代表性，並指如發現防火電線未合有關法例要求，將轉介執法部門處理。機電工程署亦表示，工程承辦商須就防火電線提交規格說明、有效測試報告及證書，及消防處的評核信等，再經工程師核對物料，才批准使用。

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