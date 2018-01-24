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﻿IMF報告：港經濟料增長2.8%

2018-01-24 列印
　　國際貨幣基金組織（IMF）昨天發表評估報告，估算本港去年經濟增幅進一步擴大至百分之三點七，較前年百分之二高。報告預料，本港經濟短期內有望維持強勁增長動力，今年增長幅度達百分之二點八，中期經濟增長則約為百分之三，接近增長潛力。

　　報告讚揚香港多年來致力建立和鞏固強而有力的政策框架及充裕金融緩衝空間，具備充份條件應對外圍及本地挑戰，包括環球金融狀況收緊、樓市可能出現調整等，建議當局保持警惕，利用良好經濟勢頭維護宏觀經濟及金融穩定。

　　財政司司長陳茂波（右圖）預料，未來隨著內地經濟穩步增長和持續開放，香港將能受惠其中，政府會更積極扮演「促進者」角色，推動香港經濟多元發展。金管局總裁陳德霖則指，基金一直支持聯匯制度，充份說明制度的穩健性，及對本港經濟和金融穩定的重要性。

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