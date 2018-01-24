特首林鄭月娥出訪瑞士，向當地取經，其中重要一課，是如何向年輕人提供支援，讓他們踏出創業的第一步，而當地的Impact Hub，即近年歐美流行的共同工作空間，香港做得不多，政府須加力推動。 Impact Hub概念，是善用閒置地方，例如舊工廈、空置用地等，擺放貨櫃箱，改裝成共同工作空間，讓決心投身初創事業的年輕人聚首一堂，一起搞活動、舉行工作坊、尋找導師和資金等，環境開放自由，亦是一個交流心得、激勵意念、發崛靈感的空間。 現在全球各地已有逾一百間ImpactHub，而香港僅在起步階段，在茘枝角活化工廈有一間，有極大的擴展空間，給更多年輕人使用，啟發他們創造力，與國際創新企業潮...

2018-01-24