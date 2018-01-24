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﻿美股中段靠穩

2018-01-24 列印
　　美國周二股市中段靠穩，杜指中段報二六二一七點，升三點；納指則報七四五三點，升四十五點。滙控美國預託證券價格見八十六點七二港元，升一點○二港元；騰訊則見四百七十五點三五港元，升零點七五港元。紐約期金報每盎司一千三百三十七美元，升五點一美元；紐約期油則報每桶六十四點四五美元，升零點八八美元。
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