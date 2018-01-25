﻿港婦台北隆胸亡 名診所四醫護被捕

女士為了變靚，可以去到幾盡？一名五十二歲港婦遠赴台灣著名醫學美容診所「嘉仕美」，豪花逾十五萬港元接受「自體脂肪隆乳手術」，期間突然呼吸及心跳停頓，送院不治。當地警方拘捕負責醫生、麻醉師及兩名護士，調查肇因。據悉，涉事診所以往曾牽涉至少兩宗美容事故，被捕麻醉師過去涉及兩病人死亡被判有期徒刑。



台灣傳媒報道，死者為五十二歲女子馬蘭，她在油麻地經營珠寶店，去年十一月十六日她以商務名義前往台灣。據悉，她在台北擁有物業，與當地政經界人士相熟。本周一，她到台北市忠孝東路的「嘉仕美整形外科診所」，支付六十多萬元新台幣（折合逾十五萬港元），預約接受「自體脂肪隆乳手術」，即先抽出自身脂肪，再將之注射入胸部以達隆胸效果。



馬婦偕兩名內地女友人按時抵達診所，各人分別接受美容手術。馬婦的手術由中午開始，原訂至晚上完成，由診所醫生劉佳政及麻醉師葉春興負責，她接受麻醉後，手術一直施行至傍晚六時許，馬婦突然心跳停止、呼吸全無，劉、葉發現後即為她做心外壓急救，並報警求助。



呼吸心跳突停



馬婦隨後被送往國泰醫院搶救，約四十分鐘後終告無效身亡。台灣檢警其後以涉嫌業務過失致死罪，拘捕劉、葉及兩名分別姓邱和施的護士。劉向警方表示手術前顧客有簽同意書等，並依照先打麻醉再做手術等流程。葉則表示，依足程序為顧客做全身麻醉。



死者在本港的家屬昨天接獲通知，急趕到台灣了解情況。其兒子表示，不知道母親前往台灣隆胸，希望當局徹查事件，不排除會向診所追究。



診所負責人李進良發表聲明，對事件感遺憾，並透露執行手術的醫生為合格外科醫生，在同類手術上具豐富經驗，相信手術過程符合其臨牀專業。李為台灣著名藝人胡瓜的女婿，亦是整形外科醫生，其宣傳多以醫生團隊穿著西裝，打扮專業作招徠。



麻醉師另涉兩死亡事故



嘉仕美整形外科診所以往曾牽涉至少兩宗美容事故，共遭索償一千二百萬新台幣（折合約三百萬港元）。至於本案中被捕的麻醉師葉春興，過去曾造成兩名事主死亡，○四年他為一名男童施行割包皮手術時，疑因麻醉不當令男童死亡而被起訴；二千年他為一名女子做抽脂手術後，女子因併發脂肪栓塞死亡，葉其後被判五個月有期徒刑。