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﻿術前全身麻醉 施藥不當風險高

2018-01-25 列印
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　　一名香港婦人在台灣接受「自體脂肪隆乳手術」期間昏迷，送院搶救不治。整形外科專科醫生何昭明（見圖）表示，「自體脂肪隆乳手術」包含抽取和注射脂肪兩個程序，而在抽脂前又會先將含有麻醉和收縮血管成份的鹽水打入皮下脂肪。至於死者在手術期間突然呼吸停頓，他不排除是麻醉藥劑量過多，導致過度壓抑呼吸和心臟功能，出現抽筋甚至致命。他提醒這種入侵性手術有一定風險，例如在注脂時脂肪入血，市民切忌「貪平」，應在具專業設備和人員的醫院內接受手術。

　　國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，就香港情況而言，除非有必須性或涉及意外，一般矯形整形的「美化」手術屬「除外責任」，即不在醫療保險或旅遊保險的投保範圍內；由於在海外接受非必要手術的風險及未知因素太多，更不會承保。羅少雄提到，相反醫生本身會購買專業責任保險，其中整形專科醫生的保費較高。

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