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﻿50歲渣馬跑手 留醫三日終不治

2018-01-25 列印
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　　本周日（二十一日）渣打馬拉松增添悲劇。當日參與十公里賽事期間跌倒昏迷的五十歲男跑手（見圖），送院搶救三日後仍然命危，至昨早終告不治，不少友人親屬均在社交平台致哀悼念。香港業餘田徑總會及渣打銀行則對事件表示深切哀悼，會聯絡死者家屬提供適切協助。

　　五十歲死者李文德，本周日參加渣馬十公里賽事，期間跌倒撞傷頭部，送院後情況一直危殆，留醫深切治療部病房。延至昨早近十一時半，李終告搶救無效死亡。

　　據了解，李畢業於中文大學崇基學院神學院，此後便任職數學老師，對教學充滿熱誠，深受學生愛戴。不少學生昨紛紛在網上留言表示不捨，崇基學院神學院亦撰文示以哀悼。

　　香港業餘田徑總會及渣打銀行亦對事件深表哀悼，對死者家人致以最深切慰問，並稱已與家人聯絡，了解其需要以提供適切協助。

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