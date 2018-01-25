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﻿聶德權：警接兩人報案

2018-01-25 列印
　　律政司司長鄭若驊捲入僭建風波，政制及內地事務局局長聶德權昨在立法會回答議員質詢時透露，警方至今暫接獲兩人報案，指從報章和公開資料得知有公職人員持有的單位，涉嫌有僭建及向銀行申請按揭時未有披露相關資料，要求警方調查，案件列作「求警調查」，由灣仔警區跟進。

　　聶德權強調，不論涉案人士背景，警方會就每宗案件公平公正、不偏不倚作調查；若有合理懷疑有人犯法，警方會按照法例採取執法行動。他又指，鄭若驊已授權刑事檢控專員處理相關的刑事檢控事宜，包括檢控決定。

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