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﻿運「液態氮」貨車翻側 消防開喉戒備

2018-01-25 列印
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　　馬料水發生驚險車禍！昨清晨一輛運載着第二類危險品「液態氮」的拖頭，沿瑞祥街行駛時突然失控撞上路牌，繼而向左翻側（見圖），司機受傷一度被困車中。消防接報後大為緊張，將司機救出送院，一直開喉戒備，幸意外中沒有洩漏液態氮。警方正調查意外成因。

　　事發昨清晨七時許，一名四十五歲姓鍾司機，正駕駛一輛載滿液態氮的拖頭貨車，沿馬料水瑞祥街往九龍方向前進，惟駛至近水警基地對開迴旋處時，拖頭突然失控撞向路牌，車身再整個向左翻側，倒在草叢上。司機腰部受傷，被困車廂動彈不得，急報警求助。

　　未幾消防聞報而至，先將司機救出送院治理。其後恐液態氮產生爆炸反應，一度封鎖現場，開喉戒備，幸最後確認沒有洩漏，遂將案件交予警方處理。警方正調查意外原因。

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