  • 2018年1月25日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升71點

2018-01-25 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二六二八二點，升七十一點；納指則報七四二五點，跌三十四點。滙控美國預託證券價格見八十六點八五港元，升一港元；騰訊則見四百六十八點四三港元，跌零點五七港元。紐約期金報每盎司一千三百五十二美元，升十五點三美元；紐約期油則報每桶六十四點七七美元，升零點三美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd