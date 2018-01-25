  • 2018年1月25日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 港聞

﻿海關聘90見習督察 起薪逾3.7萬

2018-01-25 列印
　　高鐵香港段、港珠澳大橋、蓮塘口岸將相繼開通，為應付新增人手需求及退休潮，海關本周五起展開新一輪的海關督察招聘活動，聘請約九十名見習海關督察，下月五日截止報名。

　　海關督察入職起薪點介乎每月三萬七千六百一十五至四萬一千九百五十五元，視乎學歷而定；頂薪點達每月六萬七千四百七十五元。

  海關發言人指，遴選程序將於三月中旬開始，遴選程序包括筆試、小組討論、領導才能測試、體能測驗、《基本法》測試及遴選面試，投考者獲錄取後最快於今年年底到海關訓練學校接受為期二十四周的留宿訓練。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd