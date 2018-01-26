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﻿乙型流感 殺五歲小童

2018-01-26 列印
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　　冬季流感病毒來勢洶洶，昨天再有一名五歲男童感染乙型流感死亡，成為今年以來第二名死於流感的小童，今年死於流感的人數已增至五十四人。

  另外，衞生防護中心昨晚再公佈多兩宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，當中一名留醫廣華醫院的五歲男童，現時病情嚴重。澳門當局昨天公佈，一名四歲女童因感染甲型流感導致肺炎，其後多種器官衰竭致死，為澳門當地今年以來首宗感染流感死亡病例。

　　有家庭醫生提醒市民，一般冬季流感會持續至三四月，本港正流行乙型流感，北美則主要流行甲型流感。由於農曆新年假期是外遊高峰期，港人出外遊玩不排除在外地感染流感返港，或可能出現「病毒大兜亂」的危機。　
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