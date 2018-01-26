﻿公院逼爆 護士協會抨「加牀不加人」 乙流半日攞命 五歲童搶救無效

香港正陷冬季流感高峰期，再有一名五歲小童中招不治，成為今年以來第二名因流感致死的兒童。該童前天不適被送入沙田仁安醫院，至昨清晨不治。男童確診乙型流感，為今年第二宗兒童流感死亡個案。另外，衞生防護中心昨晚再公佈多兩宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，當中一名留醫廣華醫院的五歲男童，現時病情嚴重。流感肆虐令公立醫院逼爆，前線醫護工作壓力爆煲，香港護士協會昨天公開批評政府「加牀不加人」，要求當局盡快增聘人手。



病亡的男童姓趙，五歲，仁安醫院發言人表示，前晚十一時許，男童由父母陪同到醫院急症室求診，當時他發燒及嘔吐，懷疑感染流感，隨即被安排入院及接受流感快速測試，初步乙型流感測試結果為陽性。男童留院期間，情況未有明顯改善，及至深夜時病情急轉直下陷入昏迷，護士發現後通知醫生搶救，惜無效，延至昨晨六時許死亡。醫院對男童離世深感難過。昨晨九時許，院方按既定程序報警，警員初步調查後相信事件無可疑。



再多兩宗兒童乙流嚴重個案



男童就讀粉嶺安基司幼稚園暨國際幼兒園，即時停課一星期至下星期五。學校已加強清洗及消毒。



衞生防護中心昨晚再公佈多兩宗兒童感染乙型流感的嚴重個案。一名六歲女童本月十三日開始出現發燒、咳嗽、嘔吐和呼吸困難等徵狀，上周六被安排入住廣華醫院，及後被轉到該院兒科深切治療部接受進一步治療。她臨床診斷為乙型流感併發嚴重肺炎，現時情況穩定。其胞弟近期有上呼吸道感染病徵，現時情況穩定，其他家人則沒有出現病徵。



另一名確診的五歲男童，上周五發燒和咳嗽；至本周一被帶往廣華醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他入院後呼吸困難、神智不清和昏睡，隨即轉往該院兒科深切治療部接受進一步治療。他臨牀診斷為乙型流感併發腦病變和侵入性肺炎球菌病，現時情況嚴重。



內科病牀佔用111%



流感病人求診公立醫院，令病牀需求緊張。香港護士協會發表公開信，批評政府「以公關手段表達關注」，但無投放足夠人手和資源應付流感高峰期，更利用護士的專業奉獻精神「加牀不加人」，完全罔顧同事工作壓力，要求盡快落實增聘人手等措施。



醫管局發言人回應護協，截至本周日已額外招聘一千一百四十名兼職及臨時護理人員。



據醫管局公佈數據顯示，截至前日急症室首次求診總人次達六千一百四十六人，經急症室入內科人次為一千○二十五人，整體內科住院病牀於午夜時的佔用率達百分之一百一十一；伊利沙伯醫院和廣華醫院急症室輪候時間，昨日一度超過八小時。



家庭醫生關嘉美指，冬季流感持續至三、四月，現時北美主要流行的是甲型流感，本港則為乙型，而隨著外遊變得普及，不排除會出現「病毒大兜亂」；但相信包含「二甲二乙」的四價疫苗方能預防感染。



另外，澳門衞生局公佈，一名四歲女童因流感到鏡湖醫院求診，經搶救後昨天不治，為當地今年首宗流感致死個案。